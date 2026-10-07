Останкинский суд Москвы отправил в колонию пособников телефонных мошенников: как работала их «сим-ферма»

В Москве Останкинский районный суд вынес приговор троим участникам организованной группы, которые помогали телефонным аферистам обманывать граждан. Мужчины обеспечивали бесперебойную работу так называемых сим-боксов (сим-ферм) — специального оборудования, через которое хакеры и кураторы из-за рубежа маскировали свои звонки под обычные российские номера. За соучастие в киберпреступлениях фигуранты получили от 1,5 до 2 лет колонии общего режима и крупные штрафы.

Что такое сим-боксы и почему за них судят?

Сим-бокс — это агрегатор, в который одновременно вставляются десятки и сотни сим-карт. Оборудование позволяет конвертировать интернет-трафик в обычные телефонные звонки. Мошенники используют их, чтобы звонить жертвам якобы от имени «банков» или «сотрудников ФСБ», при этом на экране у человека высвечивается легальный российский мобильный номер.

Суд признал троих москвичей виновными по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи данных). Помимо реальных сроков в колонии, осужденным придется выплатить штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Что дальше?

Как сообщили в ГСУ СК России по г. Москве, расследование на этом не заканчивается. Сейчас следователи ведут оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выйти на непосредственных организаторов этой преступной схемы. Параллельно расследуются отдельные уголовные дела о мошенничестве по фактам хищения денег у конкретных граждан, пострадавших от звонков через эту «сим-ферму».