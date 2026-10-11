Рязанские полицейские задержали угонщика мотоцикла

В Железнодорожном районе Рязани полиция раскрыла угон мотоцикла, оставленного во дворе дома в центре города. Об этом сообщает региональное УМВД.

Владелец, 35-летний рязанец, припарковал транспорт у дома, заблокировав двигатель противоугонкой. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию. Оперативники опросили жильцов и нашли очевидцев, видевших мужчину, катившего мотоцикл за руль. Вскоре транспорт нашли в нескольких километрах от места происшествия — с по-прежнему заблокированным зажиганием. Мотоцикл вернули хозяину.

Подозреваемого вычислили по описаниям внешности. Им оказался 27-летний житель столичного региона, временно проживающий в Рязани. Мужчину задержали. По предварительным данным, он заметил припаркованный мотоцикл, и тот ему приглянулся. Завести двигатель не удалось из-за противоугонки, поэтому злоумышленник решил откатить транспорт в укромное место и там взломать блокировку. Однако через несколько километров устал толкать тяжелую технику и бросил ее на обочине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.