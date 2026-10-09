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Происшествия

Пожар в многоквартирном доме потушили в Рязани

Алексей Самохин
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За сутки в Рязанской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали три возгорания, в том числе два техногенных пожара. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 

Один из пожаров произошёл в многоквартирном доме на улице Качевской в Рязани, второй уничтожил хозяйственную постройку в селе Ижевском Спасского округа.

Сообщение о пожаре в Рязани поступило 7 октября в 18:37. Огонь охватил один квадратный метр, в результате повреждена квартира. На месте работали девять человек и три единицы техники.

В тот же день в 22:20 спасателям сообщили о возгорании хозяйственной постройки в селе Ижевском. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь уничтожил строение. На тушение направили четыре человека и две единицы техники.

Кроме того, за сутки пожарные ликвидировали одно загорание сухой травы.

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