Погода в Рязани 11–12 октября порадует теплом до +20 градусов

Сегодня, 11 октября, дневная температура воздуха в Рязани составляет +15 градусов. Пасмурно, лёгкий южный ветерок ощущается на скорости 2,0 м/с. Атмосферное давление ровное — 750 мм ртутного столба.
Сегодняшний день завершится с относительной влажностью воздуха 55%. Ночью ожидается небольшое понижение температуры до +10 градусов.
А завтра, 12 октября, день порадует теплом в +20 градусов, но уже ночью температура опустится до +13 градусов. Ветер сменит направление и станет слабее, его скорость составит всего 0,8 м/с.