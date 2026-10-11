Над Рязанской областью минувшей ночью уничтожили четыре БПЛА

Губернатор Павел Малков проинформировал, что в ночные часы над территорией Рязанской области были сбиты четыре БПЛА. В результате атаки в Милославском округе получила повреждения вышка связи. Пострадавших нет.

Всего, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионами России и акваторией Чёрного моря было сбито 479 украинских беспилотников самолётного типа.

География уничтоженных дронов охватывает Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Нижегородскую, Владимирскую, Саратовскую, Самарскую, Пензенскую, Волгоградскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым.