Рязанская УК заплатит 260 тысяч за затопленный подвал

Госжилинспекция Рязанской области выявила нарушения лицензионных требований в работе управляющей компании «ЖКО Соколовка». Компания обслуживает дом № 7 на улице Полиграфистов.
В ходе проверки специалисты обнаружили целый ряд проблем. Подвал здания затоплен водой и завален бытовым мусором, вентиляционные продухи заложены кирпичом, а некоторые вентиляционные решетки и вовсе отсутствуют.
По итогам разбирательства УК привлекли к административной ответственности. Компания обязана выплатить штраф в размере 260 тысяч рублей.