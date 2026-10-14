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То, о чём говорил Жириновский 30 лет назад, с устрашающей скоростью сбывается сейчас

Валерия Мединская
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Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала о сбывшихся прогнозах отца. Она обратила внимание: некоторые из них получили подтверждение спустя годы. Среди них — СВО на Украине, попытка изоляции России, обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Что говорил Жириновский о внешней политике

По словам Боцан-Харченко, ещё в 1990-е и 2000-е годы Жириновский критиковал ориентацию российской внешней политики исключительно на западные страны. Политик считал, что Москве необходимо одновременно укреплять отношения с государствами Востока и Юга. Развивать экономические связи и искать потенциальных военных партнёров.

Как утверждает его дочь, Жириновский исходил из того, что отношения России и Запада в перспективе будут ухудшаться. Поэтому он выступал за более самостоятельную внешнюю политику. И заранее говорил о необходимости учитывать возможное усиление международной конфронтации.

Сегодня эти высказывания сторонники Жириновского рассматривают уже через призму произошедших событий. При этом оценка того, насколько точно старые заявления политика соответствуют нынешней ситуации, остаётся вопросом интерпретации.

Прогнозы об Украине

Отдельное место в воспоминаниях Боцан-Харченко занимает Украина. По её словам, отец предупреждал: противостояние вокруг страны может перерасти в масштабный вооружённый конфликт и затронуть российские приграничные территории.

Она также заявила, что Жириновский сравнивал возможное развитие событий с югославским сценарием. В его представлении конфликт мог сопровождаться усилением внешнего вмешательства. И постепенным расширением зоны боевых действий.

После начала специальной военной операции в 2022 году эти старые заявления политика действительно стали широко цитироваться. Однако говорить о полном совпадении всех деталей прогнозов с реальными событиями было бы неправильно. Многие подобные высказывания были политическими оценками и предположениями.

Попытка изоляции России

Ещё одним направлением его прогнозов, которое выделяет дочь политика, стала возможная попытка ограничить международные связи России. Боцан-Харченко считает: Жириновский заранее указывал на риск формирования вокруг страны политических и экономических барьеров.

После 2022 года Россия действительно столкнулась с масштабными санкциями и ограничениями. Со стороны США, стран ЕС и ряда других государств. Одновременно Москва стала активнее развивать отношения с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и другими партнёрами. Это во многом совпало с тем курсом, который Жириновский продвигал ещё несколько десятилетий назад.

При этом сам факт введения санкций не означает, что все детали старых прогнозов политика подтвердились. Речь скорее идёт о совпадении отдельных тенденций. Которые сегодня позволяют по-новому оценивать его прежние заявления.

Ближний Восток и Венесуэла

Боцан-Харченко также напомнила о высказываниях отца относительно Ближнего Востока. По её словам, Жириновский предупреждал о возможном усилении напряжённости. И новых витках ирано-израильского противостояния.

Конфликты и кризисы в регионе действительно неоднократно обострялись после сделанных им заявлений. Однако Ближний Восток на протяжении десятилетий оставался одним из наиболее нестабильных регионов мира. Поэтому подобные прогнозы необходимо оценивать с учётом общего политического контекста.

Кроме того, дочь политика связала с его прежними заявлениями рост напряжённости между США и Венесуэлой. Здесь также речь идёт не о буквальном предсказании конкретного события, а о более широких оценках будущего американской внешней политики.

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