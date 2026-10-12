Рязанская лига КВН просит поддержать проект «Пространство добрых дел»

Проект «КВН: пространство добрых дел» вышел в финал национальной премии #МЫВМЕСТЕ. Его запустил ТТО «АМИК», чтобы участники игры могли не только шутить, но и помогать другим. ОРЛ МС КВН просит рязанцев поддержать проект.

Александр Масляков, генеральный директор ТТО «АМИК», говорит об этом просто:

«КВН давно стал огромным движением весёлых и находчивых людей. Благодаря участию в командном КВНе и работе в лигах у людей появляется возможность заниматься волонтёрской деятельностью, становиться наставниками и запускать полезные инициативы в своих регионах».

Проект поддерживает участников СВО и их семьи, помогает детям и тем, кому нужна забота, развивает инклюзию и наставничество.

Для людей с ОВЗ работает специальная «СВОЯ лига ВОИ», где они могут проявить себя в творчестве и общественной жизни. А артисты КВН регулярно выступают с концертами для организаций Минобороны и Росгвардии.

Сейчас проект участвует в народном голосовании премии #МЫВМЕСТЕ. Оно проходит в мессенджере MAX и продлится до 15 октября. Поддержать инициативу можно следующим образом: зайти по ссылке, в левом нижнем углу нажать «Старт». Далее выбрать категорию «Компании», нажав на кнопку номинации. Нажать «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес». Выбрать ООО ТТО АМИК и нажать кнопку «Голосовать»

Имя победителя назовут 5 декабря на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.