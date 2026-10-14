Фото: пресс-служба Мармакс
Общество

В Рязани открыты продажи второй очереди жилого комплекса «Мармакс Квартал на Забайкальской»

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Олеся Чугунова
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Девелоперская компания «Мармакс» объявила о старте продаж второй очереди проекта «Мармакс Квартал на Забайкальской» в Рязани. Новые корпуса расширяют возможности выбора планировочных решений под разные сценарии жизни.

В проекте, удаленном от центра Рязани, «Мармакс» реализует стандарты комфорта, характерные для своих знаковых городских объектов. Средняя этажность, выразительная архитектура и собственная инфраструктура формируют полноценную самодостаточную жилую среду, в которой пространства для отдыха, работы и спорта находятся рядом с домом.

Резидентам квартала доступны закрытая территория, двор-парк без машин, разнообразие планировочных решений, в том числе квартиры с террасами, и собственная управляющая компания «Привилегия комфорта». В квартале «Мармакс» спроектировал соседский центр с фитнес-залом и настольным теннисом, игровой комнатой и коворкингом.

На старте продаж второй очереди действуют эксклюзивные в регионе условия. Будущим резидентам доступна траншевая ипотека на 15 лет с ежемесячным платежом от 5203 руб. Среди лотов  — квартиры стоимостью 3 866 500 руб.

«Приобретение квартиры — это выбор как будущего пространства для жизни, так и подходящего финансового сценария. Поэтому на старте продаж второй очереди мы сформировали предложение так, чтобы можно было подобрать квартиру под свои потребности и комфортный способ ее приобретения с учетом текущих возможностей и планов», — отмечает директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

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