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«Белорусская Ванга» Федора предсказала огонь с неба и эпидемию безумия

Валерия Мединская
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Её называют «белорусской Вангой», её так называемые пророчества регулярно появляются в СМИ и изрядно пугают народ. Речь о загадочной старице Федоре, которая живёт в Белоруссии. Время от времени она выдаёт удивительные предсказания.

Недавно в прессе снова распространились «откровения» Федоры. Якобы она очень боялась одного дня. В этот день падёт «огонь с неба». А человечество охватит «эпидемия безумия».

Летом тревожное пророчество Федоры уже прогулялось по Рунету, вспоминают журналисты «Царьграда». Оно смущало умы впечатлительных людей. Оно и понятно. Предсказание построено по беспроигрышным лекалам. Такие отлично работают в наше неспокойное время.

Более того, пророчество максимально туманно и нагоняет жути. Расплывчатость его позволяет провести самые разные ассоциации —от боевых действий до природного катаклизма.

Недавно это «пророчество» получило вторую, если не третью жизнь. Его опять перепечатывают и пересказывают. Мол, белорусская старица Федора всегда боялась этого дня. А он может наступить уже скоро. Что же нас ждёт?

«С неба придёт огонь, и у каждого он загорится по-своему», — стращала публику Федора.

После «огня с неба» люди якобы столкнутся с «эпидемией безумия». Звучит действительно страшновато. Вот только это пророчество, судя по старым публикациям, должно было сбыться ещё летом текущего года.

Ранее в «пророчествах Федоры» не было конкретных дат. Их начали добавлять с недавнего времени. Так несколько лет гуляющее по недрам интернета предсказание обрело вполне конкретную дату.

И когда оно ожидаемо не сбылось, то не сгинуло в пучине прочих устаревших «пророчеств». Например, того же Нострадамуса в наше время вспоминают и цитируют куда реже, чем в нулевые и тем паче девяностые. Напротив — его снова цитируют. И снова без определённой даты.

Важно помнить: никакие предсказания не могут быть руководством к действию. Даже если кто-то называет месяцы и годы, это повод не для веры, а для осторожности.

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