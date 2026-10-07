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Из Африки пришло пророчество о скором «конце света»: названы два дня в октябре

Валерия Мединская
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Один из самых загадочных африканских пасторов выдал новое грозное пророчество. Самое удивительное: его активно перепечатывают многие СМИ.

Что обещает пастор Джошуа Мхлакела? Он уверяет: нечто скверное накроет мир 12 или 13 октября. Будет настоящий конец света. Готовьтесь, увещевает паству пастор.

Правда, есть нюанс. Подобные предупреждения он выдаёт постоянно. И ни одно не сбылось, обращает внимание издание «Царьград».

Кто такой пастор Мхлакела

Проповедника из ЮАР Джошуа Мхлакелу в своё время «пропиарила» газета The New York Times. Издание обратило внимание на одно из его предсказаний. Африканский пастор регулярно выдаёт «в эфир» грозные пророчества о конце света. Называет даже конкретные даты.

Самое забавное: об этом пасторе толком ничего не известно. Он остаётся довольно таинственной фигурой. Всё, что о нём знает широкая общественность, — пророчества о конце света.

При этом Мхлакела каждый раз утверждает, что у него было видение. Он якобы говорил с Иисусом Христом. Тот предупредил о скором возвращении на землю. Свои видения пастор расценивает как предзнаменования конца света. О чём тут же сообщает во всеуслышание.

Что он предсказывал раньше

В прошлом году он уже «назначал» дату апокалипсиса. Она пришлась на 23 сентября. Однако ничего даже отдалённо похожего на конец света тогда не случилось.

Однако африканский «пророк» не отчаивается. Он уверен: уж 12–13 октября нынешнего года точно произойдёт апокалипсис. Те, кто ещё верит в предсказания пастора, ждут, что хотя бы что-то скверное планетарного масштаба случится в этот день.

Почему пророчество подхватили на Украине

Интересно, что на сей раз активно подхватили новое пророчество Мхлакелы даже не на Западе, а на Украине. Тамошние СМИ очень заинтересовались словами пастора и усердно их тиражируют.

Возможно, перед тяжёлой зимой апокалиптические ожидания там серьёзно усилились. А то, что именно такая зима ждёт Украину, никто не сомневается. По правде сказать, в Киеве сейчас свой локальный «конец света». Правда, связан он не с древними пророчествами или природными катаклизмами. Он стал прямым следствием самонадеянности Владимира Зеленского и его последователей.

Почему даты конца света не сбываются

Что касается конца света в том понимании, какое в него закладывают разного рода «пророки» и «экстрасенсы», то дата называлась неоднократно. И каждый раз оказывалась ерундой.

Многие вспомнят, как в медиаполе носились предсказания, связанные с календарём индейцев майя. Якобы апокалипсис наступит в декабре 2012 года. Ещё чуть раньше, в 1999-м, ждали пришествие «короля ужаса». Дату якобы предрёк Нострадамус. Прошло уже много лет, сейчас мало кто вспомнит, как народ боялся этой байки.

В Америке представлявшаяся «провидицей» Элизабет Профет пугала началом ядерной войны с Советским Союзом. Дама уверяла: это случится в 1990 году и приведёт к концу света.

За всю историю человечества «назначались» сотни точных дат конца света. Но ни одна из них не подтвердилась. Точный день и час не знает никто. Поэтому любые конкретные даты от людей стоит воспринимать как ложь. Неважно, заблуждается ли «пророк» добровольно или откровенно лжёт в своих целях.

Почему апокалиптические слухи так популярны

Нетрудно заметить: слухи о грядущем скором апокалипсисе часто возникают на фоне нестабильности и страха перед будущим. Впрочем, не стоит недооценивать и стремление «пророков» привлечь к себе внимание и извлечь из этого выгоду. Особенно в наше время монетизации соцсетей.

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