В Сети вспоминают пророчества Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского о судьбе России

В XIX веке преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых русских святых, оставил потомкам предсказания. Они продолжают будоражить умы и сердца. Его пророчества о судьбе России сегодня звучат с особой силой на фоне глобальных перемен и поиска духовных ориентиров.

Кем был Серафим Саровский и его пророчества

Будущий святой родился в 1754 году в купеческой семье. Его мирское имя — Прохор Мошнин. Он стремился к духовной жизни. В 17 лет совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру. Там получил благословение на монашеский подвиг.

Поселившись в Саровской пустыни, он 15 лет провёл в строгом затворе. А затем ещё тысячу дней и ночей молился на камне. Именно в этот период к нему стали приходить видения о будущем России и мира.

Серафим Саровский предвидел крушение монархии. Грядущую революцию и гонения на веру. Всё то, что Россия пережила в XX веке.

«Храмы будут стоять пустые, а вера сохранится лишь в сердцах немногих», — говорил святой.

Эти слова оказались пророческими. После 1917 года тысячи церквей были разрушены, а верующие подвергались репрессиям.

Пророчество о возрождении России

Теперь стало известно о другом пророчестве Саровского. Его послание касалось будущего возрождения страны.

«Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей», — предрекал преподобный.

По его словам, именно нашей стране суждено стать объединяющим центром для человечества. Сохранившим традиционные ценности.

Интересно, что эти слова перекликаются с другим известным изречением святого: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Современные богословы видят в этом намёк на особую миссию России. Не через силу, а через пример духовной стойкости.

Испытания для русских и спасение в вере

Саровский не обещал лёгкого пути. Он предупреждал, что России предстоит пройти через тяжёлые испытания. Но они лишь укрепят её.

«Как золото очищается в огне, так и вера народа станет крепче после скорбей», — говорил старец.

Сегодня, когда мир переживает кризис ценностей, эти слова звучат особенно актуально. В Русской православной церкви отмечают: наследие Серафима Саровского важно не только для верующих, но и для всех, кто задумывается о будущем человечества.

Преподобный Серафим был канонизирован в 1903 году, ровно за 14 лет до революции. Возможно, в этом тоже был промысел. Святой успел стать духовным ориентиром перед самым тяжёлым периодом русской истории. Его мощи сегодня покоятся в Серафимо-Дивеевском монастыре. Туда ежегодно приезжают сотни тысяч паломников.

Пророчества Иоанна Кронштадтского

Ещё один очень почитаемый святой также оставил предсказания о судьбе России. Праведный Иоанн Кронштадтский предвидел крах империи. Братоубийственную бойню и исход русских людей за границу. Но самое загадочное и тревожное пророчество он оставил напоследок. Уже на пороге вечности.

Ещё при жизни отца Иоанна почитали как святого. К нему шли крестьяне и аристократы. Православные и иноверцы. Все в надежде на исцеление или духовный совет. Современники записывали десятки случаев, которые сегодня назвали бы чудесами.

Монахиня Ангелина попала под колёса коляски и была на грани смерти. Врачи разводили руками. После молитвы отца Иоанна она не только выжила. Но и на следующий день вернулась в монастырь без следов увечий.

Другой случай. Еврей, отчаявшийся спасти умирающую от скарлатины дочь, прибежал к священнику. Тот возложил на него руки со словами: «Иди с миром». Вернувшись домой, отец обнаружил ребёнка здоровым. Позже девочка приняла крещение.

Исповедоваться к Иоанну приходили тысячи. Столько, что ему пришлось ввести общую исповедь. В Андреевском соборе Кронштадта, где он служил, собиралось до пяти тысяч человек. Но слава чудотворца была лишь частью его наследия, гораздо важнее оказались его пророчества.

Что он предсказал

Ещё в начале XX века, когда империя казалась незыблемой, отец Иоанн предчувствовал катастрофу.

«Россия забыла Бога спасающего… поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий», — писал он.

В дневниках святого звучала тревога: «Всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие!»

Он не просто предупреждал, он называл будущее с хронологической точностью. Задолго до 1917 года он предрёк: «Русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца… и прольётся много крови».

Он говорил о грядущем изгнании соотечественников:

«Часть русского народа будет вынуждена покинуть родную землю… но вернутся они не скоро и не узнают своих мест, придут другие на их место».

А государь российский, говорил он в начале столетия, «очень близок к падению». Сбылось всё. И революция, и Гражданская война, и исход белой эмиграции.Даже конкретные годы (1914, 1917, 1922) он указал верно.

Последнее пророчество Иоанна Кронштадского

Но самое загадочное предсказание отец Иоанн оставил перед смертью.

«Россия будет спасена, но пройдёт через великие испытания», — говорил он.

И добавлял:

«Много страданий, много мучений… Будет некогда и великая радость, но сначала крест».

Эти слова сегодня звучат с новой силой. В них видят и предупреждение, и надежду. Кронштадтский батюшка верил, что страна, пройдя через горнило испытаний, обретёт духовное возрождение. Но путь к этому — через покаяние и возвращение к вере.

Сто лет спустя его пророчества читаются как летопись ещё не закончившейся эпохи. И вопрос, который он задавал современникам, остаётся открытым: «Опомнимся ли мы, пока не поздно?»