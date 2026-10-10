Что можно и нельзя делать 11 октября, народные приметы на Харитонов день

Одиннадцатого октября на Руси не выходили из избы после заката. Даже в окна старались не смотреть. Верили, что по улицам бродит нечисть в поисках жертв. Праздник называли Харитонов день. В этот день подводили итоги, завершали старые дела и делили хозяйские хлопоты поровну. А ещё ели мёд, чтобы год не болеть.

Что можно делать 11 октября

Харитонов день в давние времена называли временем подведения итогов и завершения старых дел. Люди вставали чуть свет, читали молитву, скромно завтракали и принимались за дела.

Все хлопоты по хозяйству в семье делили поровну. Чтобы никто не сидел сложа руки. Считалось, что муж с женой должны помогать друг другу. Тогда все беды и проблемы обойдут их дом стороной.

Обедать и ложиться спать супругам тоже надлежало одновременно. Якобы в противном случае они вскоре расстанутся.

Что нельзя делать 11 октября

Начинались запреты с дороги. На Руси одиннадцатого октября обычно проводили ближе к дому. Уезжать далеко от родных считалось дурным знаком. Якобы в чужих краях можно было потерять что-то ценное. А то и самому потеряться.

Если кому было необходимо отправиться в путь, он выходил за порог строго с правой ноги. Брал с собой оберег и четверговую соль.

Уборка в этот день тоже попадала под запрет. Да, беспорядок в старину не приветствовался. Но полы одиннадцатого октября не мыли. Опасались «вымыть» из дома удачу и достаток. По той же причине никто не выбрасывал мусор. Боязнь лишиться чего-то важного вместе с хламом.

Дальше шла мука. Не разрешалось выносить её из дома. Тем, кто верит в приметы, придётся отказать соседке, решившей испечь пироги. Пусть отправляется в магазин. Дело в том, что для наших предков мука являлась символом благополучия. Отдавая её посторонним, люди не сомневались, что сами лишают себя денежной удачи.

Не рекомендуется передвигать мебель. Согласно поверьям, одиннадцатого октября Домовой отдыхает. А тому, кто его побеспокоит, не поздоровится.

Новые дела не начинали. Всё равно ничего хорошего не получится. В частности, это касается рукоделия. Той, что начнёт шить или вязать, придётся нелегко. Нитки будут рваться, иголки теряться. А готовое изделие всё равно долго не прослужит.

Гости в этот день требовали осторожности. Чтобы не накликать беду, лучше никого не звать в гости. А если кто придет без приглашения, лучше на порог его не пускать. А то в жизни может начаться чёрная полоса.

Колодец и небо тоже попадали под запрет. Вечером на Харитона не стоит заглядывать в колодец. Якобы там свою погибель увидеть можно. Не советовали старцы и смотреть на ночное небо. Кто увидит падающую звезду, вскоре получит дурные вести издалека.

Одиннадцатое октября не подходит для праздников. Если забыть про это правило и устроить торжество, в ближайшем будущем плакать придётся. Во всяком случае, так раньше считалось.

Народные приметы на 11 октября

· Если деревья уже все листья растеряли — через 10 дней снег пойдёт.

· Тёплая и солнечная погода — к мягкой зиме.

· Если к вечеру дождь начнётся — весна в будущем году окажется ранней.

· Птицы попрятались — впереди продолжительное ненастье.