Опергруппа Рязанской области: На регион идет массовая атака БПЛА

Утром в четверг, 15 октября, на регион идёт массовая атака БПЛА. Об этом сообщила опергруппа Рязанской области.

Сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам. Возьмите документы, наиболее ценные вещи, медикаменты, небольшой запас воды и продуктов и укройтесь в помещении без окон.

Не снимайте и не размещайте фото и видео БПЛА, это запрещено. Пользуйтесь только информацией из официальных источников.

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