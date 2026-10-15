Изображение: 7инфо, сгенерировано нейросетью
Новости России

Курьерам в Москве запретят брать заказы без сдачи экзамена

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С 15 октября курьеры в Москве должны проходить обязательное тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов обслуживания клиентов. Для допуска к заказам необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Если экзамен не сдан, агрегаторы заблокируют доступ к работе. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Рязани о подобных ограничениях для курьеров не сообщалось. 

Новое требование касается всех курьеров, работающих в столице, независимо от способа передвижения. По данным московской мэрии, в городе трудятся более 135 тысяч доставщиков. Тест должны пройти пешие курьеры, а также те, кто использует электровелосипеды, электросамокаты, гироскутеры и автомобили.

Экзамен включает два блока. Первый посвящён ПДД: курьерам предстоит подтвердить знание скоростных ограничений, правил передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Отдельный вопрос касается обязанности спешиваться перед пересечением пешеходного перехода.

Второй блок проверяет знание стандартов сервиса. Вопросы затрагивают общение с клиентами, ресторанами и магазинами, правила доставки, требования к внешнему виду курьера и состоянию рабочего транспорта.

Для успешной сдачи нужно набрать не менее 80% правильных ответов. Результат появится в личном кабинете, подтверждение будет действовать в течение года. После этого экзамен придётся пройти повторно.

Тестирование организовали в цифровом формате на базе Комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Ранее эту платформу использовали для проверки знаний столичных таксистов.

С 15 октября курьерские сервисы и агрегаторы обязаны проверять статус доставщиков через систему. Если отметки об успешной сдаче нет, доступ к заказам заблокируют автоматически.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал «Парламентской газете», что Департамент транспорта Москвы и ГИБДД регулярно фиксируют нарушения со стороны курьеров. Среди наиболее распространённых он назвал езду по тротуарам, игнорирование пешеходов и создание аварийных ситуаций.

По мнению Шкуматова, доставщикам необходимо регулярно напоминать об ответственности перед другими участниками дорожного движения. Перевод работы из «серой» зоны в регулируемую, считает эксперт, должен повысить безопасность на дорогах и тротуарах.

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов назвал порог в 80% правильных ответов достаточно высоким и обоснованным. Он подчеркнул, что проверка должна охватывать не только ПДД, но и правила общения с клиентами, сервисную этику и требования к внешнему виду.

Койтов считает, что тестирование поможет курьерам, в том числе приезжим из других стран, быстрее освоить нормы поведения и требования, принятые в России. При этом заранее оценить, сколько доставщиков не смогут сдать экзамен, сложно.

Если результаты окажутся низкими, необходимо выяснить причины, полагает эксперт. Проблема может заключаться как в некорректных вопросах, так и в недостаточном уровне подготовки сотрудников. В первом случае придётся пересмотреть тест, во втором, по мнению Койтова, организовать обучение или изменить подход к найму курьеров.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Атака БПЛА на Рязань 15 октября: что известно, правила поведения
Следующая статья
Зеленский всех обманул? Названа неожиданная версия отключение Starlink на Украине
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

Опасность БПЛА действует в Рязани, в городе слышны громкие звуки

Рано утром в четверг, 15 октября, в Рязани действует угроза атаки БПЛА. В городе слышны громкие звуки.
Интересное

Если на Покров не снег, а тепло: какие события сулит главная примета праздника 14 октября

Нет снега на Покров: примета предупреждает о том, сколько ждать зиму. Главные поверья 14 октября.
Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу

В городе включили сирену.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязань 15 октября: что известно, правила поведения

Все официальные заявления об утреннем налёте беспилотников на область.
Новости России

В Москве школьницу по очереди растлевали брат, сосед и отчим

Школьницу из Москвы растлевали сводный брат, сосед по даче...
Темы
Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о деле подростка, упавшего в котлован в Рязани

Инцидент произошел в августе. Мальчик ехал на велосипеде, когда группа подростков толкнула его. Ребенок упал в котлован на строительной площадке и получил травмы, потребовавшие медицинской помощи.
Происшествия

Стали известны подробности происшествия в ТРЦ «Премьер» в Рязани

Огнём повреждены низкотемпературные витрины на площади 1 квадратный метр. О пострадавших не сообщается.
Транспорт и дороги

Схему движения на Московском шоссе поменяли в Рязани

На выезде с Шоссейного переулка на Московское шоссе заработал новый светофор. Старый выезд перекрыт, светофор будет демонтирован
Новости России

В ЕС обсуждают введение санкций против российских спортсменов

Politico сообщает, что в ЕС обсуждают санкции против российских спортсменов, сокращение финансирования федераций и возможный отказ в выдаче виз.
Происшествия

Павел Малков сообщил о последствиях атаки БПЛА на Рязань

Поврежден склад и автомобили на территории другого предприятия в Рязани
Политика

Зеленский всех обманул? Названа неожиданная версия отключение Starlink на Украине

«Военная хроника» рассматривает две версии ограничений Starlink на Украине: возможное давление со стороны США и использование ситуации Киевом в политических целях.
Общество

Схлопывание лёгких и гипоксия всё чаще настигают молодых россиян

Врач Елена Павлова рассказала об опасных последствиях курения электронных сигарет. Среди возможных осложнений гипоксия, бронхоспазм и спонтанный пневмоторакс.
Происшествия

В двух районах Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атаки дронов

В Рязани из-за массовых атак беспилотников отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье