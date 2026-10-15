Курьерам в Москве запретят брать заказы без сдачи экзамена

С 15 октября курьеры в Москве должны проходить обязательное тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов обслуживания клиентов. Для допуска к заказам необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Если экзамен не сдан, агрегаторы заблокируют доступ к работе. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Рязани о подобных ограничениях для курьеров не сообщалось.

Новое требование касается всех курьеров, работающих в столице, независимо от способа передвижения. По данным московской мэрии, в городе трудятся более 135 тысяч доставщиков. Тест должны пройти пешие курьеры, а также те, кто использует электровелосипеды, электросамокаты, гироскутеры и автомобили.

Экзамен включает два блока. Первый посвящён ПДД: курьерам предстоит подтвердить знание скоростных ограничений, правил передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Отдельный вопрос касается обязанности спешиваться перед пересечением пешеходного перехода.

Второй блок проверяет знание стандартов сервиса. Вопросы затрагивают общение с клиентами, ресторанами и магазинами, правила доставки, требования к внешнему виду курьера и состоянию рабочего транспорта.

Для успешной сдачи нужно набрать не менее 80% правильных ответов. Результат появится в личном кабинете, подтверждение будет действовать в течение года. После этого экзамен придётся пройти повторно.

Тестирование организовали в цифровом формате на базе Комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Ранее эту платформу использовали для проверки знаний столичных таксистов.

С 15 октября курьерские сервисы и агрегаторы обязаны проверять статус доставщиков через систему. Если отметки об успешной сдаче нет, доступ к заказам заблокируют автоматически.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал «Парламентской газете», что Департамент транспорта Москвы и ГИБДД регулярно фиксируют нарушения со стороны курьеров. Среди наиболее распространённых он назвал езду по тротуарам, игнорирование пешеходов и создание аварийных ситуаций.

По мнению Шкуматова, доставщикам необходимо регулярно напоминать об ответственности перед другими участниками дорожного движения. Перевод работы из «серой» зоны в регулируемую, считает эксперт, должен повысить безопасность на дорогах и тротуарах.

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов назвал порог в 80% правильных ответов достаточно высоким и обоснованным. Он подчеркнул, что проверка должна охватывать не только ПДД, но и правила общения с клиентами, сервисную этику и требования к внешнему виду.

Койтов считает, что тестирование поможет курьерам, в том числе приезжим из других стран, быстрее освоить нормы поведения и требования, принятые в России. При этом заранее оценить, сколько доставщиков не смогут сдать экзамен, сложно.

Если результаты окажутся низкими, необходимо выяснить причины, полагает эксперт. Проблема может заключаться как в некорректных вопросах, так и в недостаточном уровне подготовки сотрудников. В первом случае придётся пересмотреть тест, во втором, по мнению Койтова, организовать обучение или изменить подход к найму курьеров.