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Общество

Схлопывание лёгких и гипоксия всё чаще настигают молодых россиян

Алексей Самохин
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У молодых любителей электронных сигарет всё чаще возникают проблемы с дыханием, слабость и боли в груди. Среди возможных осложнений врачи называют гипоксию и спонтанный пневмоторакс, при котором лёгкое частично или полностью спадается. Об этом сообщает Baza.

22-летняя Елена обратилась к терапевту из-за слабости. На приёме девушка рассказала, что курит электронные сигареты уже два года. Анализы выявили дефицит некоторых витаминов, однако врач связал её плохое самочувствие прежде всего с курением.

Врач общей практики Елена Павлова объяснила Baza, что аэрозоль электронных сигарет раздражает дыхательные пути, вызывает воспаление и может провоцировать бронхоспазм. В результате организму становится сложнее получать достаточное количество кислорода. При его нехватке развивается гипоксия, которая может сопровождаться ухудшением общего состояния.

По словам специалиста, подростки и люди младше 35 лет всё чаще жалуются на слабость, сонливость, одышку, кашель и боли в груди. Около 65% пользователей электронных сигарет отмечают у себя респираторные симптомы.

Одним из серьёзных осложнений называют спонтанный пневмоторакс. При этом состоянии воздух попадает в плевральную полость, из-за чего лёгкое частично или полностью спадается. В тяжёлых случаях пациенту требуется экстренная госпитализация, установка дренажа или операция.

Baza утверждает, что за год число подобных заболеваний среди молодых любителей электронных сигарет выросло на 30%. 

Напомним, 29 сентября, на заседании регионального парламента в Рязани во втором окончательном чтении принят закон «Об установлении на территории Рязанской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина».

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