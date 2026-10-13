В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП с участием трех автомобилей

Следственное управление УМВД России по Рязанской области обращается к гражданам с просьбой помочь в расследовании дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь человека. Трагедия произошла днем 30 августа 2026 года.

Согласно предварительным данным, в 16:35 на Ряжском шоссе, возле дома № 18Г в Рязани, произошло столкновение трех автомобилей. В аварии участвовали Renault Koleos, управляемый 21-летним жителем Рязани, ВАЗ-2115 под управлением 56-летней местной жительницы и Chevrolet Cruze, за рулем которого находился 45-летний рязанец.

В результате удара серьезные травмы получил 43-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2115. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

Правоохранительные органы призывают всех, кто был свидетелем ДТП или располагает информацией о нем, связаться с отделом №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области.

Вы можете обратиться по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1, или по телефону: (4912) 44-46-08.