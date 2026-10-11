Россиянам объяснили, почему ближайшие праздники не сократят зарплату

Новогодние каникулы в январе 2027 года не приведут к снижению окладов россиян. Сотрудники, которые получают зарплату по окладной или тарифной системе, получат обычные выплаты, несмотря на большое количество выходных. Об этом ТАСС заявила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб.

По словам парламентария, праздничные дни не уменьшают заработок работников с такой системой оплаты труда. При этом в месяцах с большим количеством выходных стоимость одного рабочего дня увеличивается пропорционально.

Последний официальный праздничный день 2026 года — 4 ноября — выпадает на среду. Новогодние каникулы начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся 11 дней.

Сколько рабочих дней будет в ноябре и январе

Ноябрь станет самым коротким по рабочему времени среди оставшихся месяцев 2026 года. В нем предусмотрено 20 рабочих дней и 10 выходных.

В октябре и декабре будет по 22 рабочих дня. А январь 2027 года традиционно окажется месяцем с наименьшим количеством рабочих дней из-за продолжительных новогодних каникул.

Согласно приведенным данным, в январе россиян ждут 15 рабочих дней и 16 праздничных и выходных дней.

Почему оклад не уменьшится

Светлана Бессараб подчеркнула, что сотрудники с окладной системой оплаты труда получат в январе обычную зарплату. Количество рабочих дней в месяце само по себе не служит основанием для сокращения установленного оклада.

При этом стоимость одного рабочего дня в праздничные месяцы становится выше пропорционально сокращению рабочего времени. Поэтому длительные каникулы не должны приводить к уменьшению месячного оклада работников, получающих фиксированную зарплату.