Фото с сайта правительства Рязанской области
Происшествия

Губернатор Малков обратился к рязанцам из-за массированной атаки беспилотников

Валерия Мединская
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Губернатор Малков обратился к рязанцам из-за массированной атаки беспилотников.

15 октября Рязанская область оказалась под массированной атакой БПЛА. В Рязани объявляли воздушную тревогу, включали сирены. В городе слышны звуки работы ПВО.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сделал официальное заявление о происходящем. Жителей региона он попросил сохранять спокойствие, не подходить к окнам.

В целях безопасности, по словам главы региона, отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани.

Школы: 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76.

Детские сады: 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152, 157.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.

Что важно знать об атаке БПЛА на Рязань 15 октября

Беспилотная опасность в Рязанской области сохраняется. Важно не подходить к окнам, покинуть открытые пространства. В случае налёта укрывайтесь в помещении без окон.

Не снимайте работу ПВО, сбитие беспилотников и последствия атак. Не выкладывайте кадры в сеть. В Рязанской области за это предусмотрена серьёзная ответственность.

Если вы обнаружили обломки БПЛА, отойдите от них на безопасное расстояние. Не берите их в руки, не доставайте рядом с ними телефон. Обломки могут содержать взрывчатое вещество. Сообщите о находке в экстренные службы по номеру 112 и предупредите окружающих.

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