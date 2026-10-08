В Ряжске открыли мемориальную доску Алексею Филиппову, погибшему в ходе СВО

Сегодня, 8 октября 2026 года, на площади перед зданием прокуратуры Ряжского района была торжественно открыта мемориальная доска, увековечившая память бывшего прокурора Сапожковского района Алексея Филиппова, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

Алексей Филиппов посвятил службе в органах прокуратуры более двух десятилетий. Его карьерный путь начался с должности помощника прокурора Ряжского района, а вершиной стало руководство прокуратурой Сапожковского района. Коллеги всегда отмечали его высочайшие профессиональные качества и человечность.

В январе 2025 года, когда страна нуждалась в защитниках, Алексей Филиппов отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Там он стал командиром штурмового подразделения. Весной, в ходе боев по освобождению одного из районов Луганской Народной Республики, офицер совершил подвиг — ценой собственной жизни он прикрыл своих бойцов от смертельной опасности.

За проявленный героизм и мужество рязанец был посмертно удостоен одной из высших государственных наград — Ордена Мужества.

На открытии памятной доски собрались руководители и ветераны прокуратуры Рязанской области, представители органов власти, сотрудники правоохранительных органов, а также члены семьи и коллеги Алексея Филиппова.