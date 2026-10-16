Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Михайловском округе

Очередное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на федеральной автодороге в Рязанской области. Авария произошла в четверг, 15 октября, на 214-м километре трассы Р-22 «Каспий», проходящей через территорию Михайловского округа.

По предварительным данным, около 18:45 28-летний местный житель, управлявший легковым автомобилем Volkswagen, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. За рулем большегруза находился 38-летний мужчина.

В результате удара водитель легкового автомобиля получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь, за которой он обратился в лечебное учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства, предшествовавшие столкновению.

В сводке регионального управления ГИБДД также отмечается общая статистика за последние сутки. На территории области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими и 33 аварии, в которых транспортные средства получили только материальные повреждения.