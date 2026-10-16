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Общество

В Рязанской области завершился пожароопасный сезон

Анастасия Мериакри
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Министерство природопользования Рязанской области подвело итоги полугодовой работы. Пожароопасный сезон в Рязанской области, стартовавший 1 апреля, официально завершился 15 октября 2026 года.

За этот период в лесах региона было зафиксировано всего семь возгораний. Общая площадь, охваченная огнем, составила 2,17 гектара.

В министерстве подчеркивают, что благодаря строгим мерам контроля, принятым по поручению губернатора Павла Малкова, в регионе не произошло ни одной чрезвычайной ситуации. Все очаги пожаров были оперативно ликвидированы в день обнаружения. Особенно важным результатом стало предотвращение перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Стабильность обстановки стала результатом слаженной работы различных ведомств. ГАУ РО «Пожлес», региональное министерство природопользования, Главное управление МЧС России по Рязанской области, местные администрации и арендаторы лесных участков постоянно вели мониторинг ситуации.

Особое внимание уделялось профилактике. Лесничества совместно с силовыми структурами регулярно патрулировали леса и прилегающие территории. Для населения, включая детей в оздоровительных лагерях, проводились разъяснительные мероприятия. За нарушение правил пожарной безопасности инспекторы составили 34 протокола, по которым были наложены штрафы, полностью оплаченные жителями.

С 15 октября учреждение «Пожлес» вернулось к обычному режиму работы.

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