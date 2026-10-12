В Солотче и нескольких районах Рязани 13 октября отключат воду

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» предупредило жителей о проведении плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения. Во вторник, 13 октября, подача холодной воды будет временно приостановлена в ряде многоквартирных домов.
С 09:00 до 14:00 воды не будет по следующим адресам:
- 10-й район: четная сторона домов с 40 по 46, нечетная сторона с 41 по 47Б.
- 11-й район: четная сторона домов с 48 по 118, нечетная сторона с 49 по 117.
- 12-й район: четная сторона домов с 36 по 94, нечетная сторона с 37 по 93.
Отдельный этап работ затронет поселок Солотча. Здесь подача холодной воды будет прекращена на более короткий срок — с 10:00 до 12:00. Без водоснабжения останутся жители ул.Мещерская д.24, д.24/1, д.24/2, д.24/З, д.24/4, д.24/5, д.24/6, д.24/7, д.24/8, д.24/9, д.24/10, д.24/11.
Коммунальные службы рекомендуют жителям указанных адресов заранее сделать необходимые запасы воды