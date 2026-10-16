Лариса Долина использовала мигалку, чтобы объехать пробки в Москве. Юрист объяснил, в чём проблема

Певица Лариса Долина рассказала, что спешила на концерт Николая Баскова с использованием спецсигнала. Артистка боялась опоздать на юбилейное шоу, поскольку перед этим выступала на благотворительном фестивале Дианы Гурцкой на другом конце Москвы.

Николай Басков отметил 50-летие большим концертом в московской Live Arena. Шоу собрало около 11 тысяч зрителей, а вместе с юбиляром на сцену вышли его звёздные друзья.

Долина рассказала, что после выступления на фестивале «Белая трость» у неё оставалось всего 20 минут, чтобы добраться до концертной площадки. Певица призналась, что сильно волновалась и боялась подвести Баскова.

«Я на самом деле мчалась сюда с мигалками. Я была на концерте у Дианы Гурцкой, и у меня оставалось всего 20 минут, а это был другой конец Москвы, зал “Москва”. Я думала, что потеряю сознание от волнения. Мы ехали быстро, чтобы успеть. Я приехала ровно за два номера, успела переодеться и выбежала на сцену. Я очень люблю Колю и не хотела его подводить», — поделилась артистка.

Юрист объяснил правила использования мигалок

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что использование специальных сигналов регулируется законом. По его словам, даже если Долину перевозили на автомобиле с законно установленными устройствами, это не означает, что ими можно пользоваться по своему усмотрению.

Юрист отметил, что опубликованных сведений пока недостаточно, чтобы установить, кому принадлежала машина и кто организовал поездку.

«Указ Президента РФ от 19 мая 2012 года №635 определяет круг государственных органов и условия, при которых машины могут оборудоваться такими устройствами. Отдельные правила действуют для транспорта оперативных служб и автомобилей, обслуживающих лиц, которым предоставлена государственная охрана», — пояснил Хаминский.

По словам эксперта, певица могла передвигаться на служебном автомобиле с законно установленным спецсигналом или ехать в сопровождении полицейской машины. При этом само наличие мигалки не даёт безусловного преимущества на дороге.

Согласно пункту 3.1 Правил дорожного движения, преимущество предоставляется при соблюдении установленных требований. В частности, в предусмотренных случаях должны быть включены синий проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал.

«Использование маячка исключительно ради того, чтобы успеть на концерт, само по себе не создает дополнительных прав на дороге», — подчеркнул юрист.

Какое наказание предусмотрено за нарушения

Хаминский напомнил, что за управление автомобилем с незаконно установленными спецсигналами предусмотрено лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройств. За незаконное использование таких сигналов срок лишения прав составляет от полутора до двух лет, также с конфискацией.

Эксперт добавил, что обстоятельства поездки Долиной требуют проверки. По его мнению, необходимо установить, кто предоставил служебный автомобиль и на каком основании использовались специальные сигналы.

«В любом случае, в отношении лица, предоставившего служебный автомобиль со включенными специальными сигналами для перевозки Долиной с концерта на концерт должна быть проведена служебная проверка и вынесено решение о привлечении его к ответственности», — заключил Хаминский.