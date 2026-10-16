Рязанцев ждут тёплые выходные без существенных осадков 

В Рязанской области в предстоящие выходные, 17 и 18 октября, ожидается тёплая погода без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +19 градусов, а ночью температура составит от +5 до +10 градусов.

Погода 17 октября

В субботу в регионе прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.

Ночью температура воздуха составит +5…+10 градусов, в Рязани — +7…+9. Днём столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов, в областном центре ожидается +15…+17.

Прогноз на 18 октября

В воскресенье существенных изменений не ожидается: сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер сменит направление на юго-восточное и южное, его скорость составит 3–8 м/с.

В ночные часы температура останется в пределах +5…+10 градусов, в Рязани — +7…+9. Днём воздух прогреется до +14…+19 градусов, а в областном центре — до +16…+18.