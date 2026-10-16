Матвийчук назвал возможные направления ударов ВСУ по Ростовской области

Вооружённые силы Украины могли атаковать Ростовскую область с южного направления — со стороны Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Такое предположение в комментарии «Ленте.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

ВСУ применили против региона ракету и 50 беспилотников. В результате атаки повреждения получили жилые дома. Под удар попали Батайск и девять районов Ростовской области, в том числе Миллеровский и Куйбышевский.

В последнем из названных районов взрывной волной выбило стёкла в двух частных домах.

«Ростовская область контролируется с территории Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Это направление южное. Я думаю, оттуда были удары», — заявил Матвийчук.

Эксперт считает, что Украина продолжает получать разведывательные сведения и помощь с наведением со стороны западных стран. По его мнению, даже полный отказ от использования спутниковой системы Starlink не лишит ВСУ таких возможностей.

Матвийчук утверждает, что для этих целей могут применяться другие системы связи, в том числе европейские. Он упомянул британские, немецкие и французские разработки.

«Если Запад перестанет поставлять разведывательные сведения, тогда пойдет большая проблема. Но это тоже проблема ввиду того, что объединенная разведывательная система НАТО полностью на стороне Украины», — отметил собеседник «Ленты.ру».