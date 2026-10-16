Павел Малков поздравил рязанских «Жемчужинок» с победой на всероссийском конкурсе

Театр танца «Жемчужинки» из Рязани стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В этом году финальные мероприятия прошли в Москве в номинации «Традиции». За победу боролись представители 262 коллективов со всей России.

Об успехе юных артистов сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он поздравил участников театра и их руководителей Ирину Леонидовну и Виктора Сергеевича Кораблёвых.

«Жемчужинки» работают на базе Детской школы искусств № 3. В коллективе занимаются дети и подростки от 7 до 17 лет.

По словам главы региона, победа театра подтверждает, что Рязанская область богата талантливыми исполнителями.