В Рязани открылась выставка к 50-летию киноклуба «Кинематограф»

13 октября 2026 года в Музее истории молодёжного движения (МИМД) открылась выставка «Искусство быть кинозрителем» (12+). Экспозиция приурочена к знаменательной дате — 50-летию легендарного рязанского киноклуба «Кинематограф».

Новый проект предлагает горожанам переосмыслить сам опыт просмотра фильмов. Организаторы приглашают взглянуть на кинематограф не просто как на способ развлечения, а как на сложную культурную практику, требующую от зрителя внимания, развитого вкуса и готовности к осмыслению увиденного.

Выставка представляет собой масштабную ретроспективу деятельности клуба за 50 лет. Экспозиция охватывает всю историю мирового кино, начиная с первых экспериментальных съемок братьев Люмьер и заканчивая современными картинами, в создании которых приняли участие бывшие питомцы клуба, ставшие профессиональными кинематографистами.

ГПредседатель киноклуба «Кинематограф», президент кинофестиваля «Окраина» и научный сотрудник МИМД Александр Никитин подчеркнул философскую суть проекта. По его словам, чтобы стать настоящим кинозрителем, необходимо научиться видеть. Именно тренировке эстетического зрения и воспитанию чувств клуб посвятил последние 50 лет.

«Поскольку это происходило в границах важнейшего из искусств, способного визуализировать и оживить всё на свете, это было захватывающим приключением, стоящим того, чтобы отдать ему не только полвека, но и всю жизнь», — отметил Александр Никитин.

Директор Музея истории молодёжного движения Александр Бычковский анонсировал, что текущая экспозиция — это лишь первый шаг. В перспективе на площадке музея планируется воссоздать полноценное пространство для киноманов, где можно будет смотреть авторское кино, собираться с друзьями и горячо обсуждать увиденное после сеанса.

«В общем, «Кинематограф» возвращается. Ждём всех любителей кино!» — резюмировал директор музея.

Выставка будет работать до 10 ноября 2026 года.