Друг Николая Дроздова рассказал о его неожиданных планах

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов работает над новым музыкальным альбомом. Об этом изданию «Абзац» рассказал его друг, художник Константин Мирошник. По его словам, Дроздов увлекся записью песен и проводит много времени в студии.

Мирошник уточнил, что у телеведущего уже выходили две пластинки. Теперь он решил вернуться к музыке и готовит новый релиз вместе с художником.

«Николай Дроздов начинает новую жизнь. Он снова начал петь. У него уже ранее выходили две пластинки. Сейчас он вернулся к этому. Он настолько увлекся этим пением, что на студии записывает песни, потому что их очень много. А потом это пластинка будет. Мы ее пишем вместе», — рассказал Мирошник.

По словам художника, Дроздов занимается музыкой, чтобы поддержать людей. Сам телеведущий, как утверждает его друг, чувствует себя нормально — «соответственно паспорту».