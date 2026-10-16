Более 1000 мужчин в Рязанской области «сидят в декрете»

В Рязанской области пособие по уходу за ребёнком получают почти 4 тысячи трудоустроенных жителей. Среди них — 1087 отцов, 97 получателей — дедушки и другие работающие мужчины, которые взяли заботу о малышах на себя. Возраст таких пап — от 21 до 68 лет. При этом 123 отца находятся в отпуске сразу с несколькими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка за два календарных года. При этом действует минимальный порог: в 2026 году он равен 10 669,64 рубля — ниже этой суммы пособие назначить не могут.

Оформить отпуск и получать пособие может любой трудоустроенный родственник: папа, мама, бабушка, дедушка или опекун. Главное условие — официальное место работы: выплаты идут из страховых средств. Если ухаживать за ребёнком планируют несколько человек, пособие получит тот, кто фактически уйдёт в декрет.

Чтобы оформить выплату, сотруднику нужно подать работодателю два заявления — о предоставлении отпуска и о назначении пособия — и приложить свидетельство о рождении ребёнка. Дальше работодатель сам отправит данные в Отделение СФР по Рязанской области. Фонд перечислит деньги напрямую на счёт работника — в срок до 10 рабочих дней.

Подать заявление можно в любой момент с даты рождения малыша, но не позднее шести месяцев со дня, когда ребёнку исполнится полтора года. Если остались вопросы по пособиям или социальному страхованию, можно позвонить на горячую линию 8 (800) 100‑00‑01 или обратиться в клиентскую службу ОСФР по Рязанской области.