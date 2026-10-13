Рязанские библиотеки и дома культуры вышли на общегородской субботник

В Рязани в рамках осеннего месячника по благоустройству прошли субботники на территориях учреждений культуры.

Сотрудники библиотек и детских школ искусств убрали опавшую листву, привели в порядок сады и подготовили здания к зиме. Коллектив культурно-досугового центра «Октябрь» провёл уборку в сквере «Октябрь»: очистил дорожки и центральную аллею от листвы, собрал мусор. Как отмечают в учреждении, субботники в этом сквере проводятся ежегодно.

Работники «Арт-центра» и Дворца культуры «Приокский» также собрали опавшую листву и благоустроили прилегающие территории. Сотрудники Лесопарка очистили аллеи и прилегающую зону.

Осенний месячник по санитарной очистке города продолжается. Администрация Рязани выражает благодарность всем сотрудникам учреждений культуры, принявшим участие в субботниках, за вклад в поддержание чистоты и порядка в городе.