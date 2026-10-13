Рязанские соцработники вошли в число лучших на всероссийском конкурсе

Специалисты социальной сферы из Рязанской области стали призерами всероссийского конкурса профессионального мастерства. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Конкурс проводится Министерством труда России с 2011 года. Его ключевая задача — поддержка инициативных сотрудников, которые применяют новые подходы в оказании социальной помощи. В программе конкурса 15 номинаций, девять из которых направлены на выявление лучших практик в разных сферах соцобслуживания.

По словам главы региона, в финальном этапе участвовали почти 800 человек со всей страны. Представительницы Рязанской области заняли призовые места в двух номинациях.

«Поздравляю! Спасибо за вашу чуткость, профессионализм и заботу о людях», — сказал Павел Малков.

Так, Ирина Понтякова, возглавляющая Михайловский комплексный центр, представила на конкурс практику «Новый стандарт заботы» и стала второй в номинации «Стабильность и качество». А Олеся Иванова из центра «Семья» заняла третье место в номинации «Лучшая работа с беременными женщинами в трудной ситуации» — ее практика «ЗаРОЖДЕНИЕ» помогает женщинам в этот важный период.