Какие территории уберут в Рязани 17 октября, во время общегородского субботника

17 октября в Рязани пройдёт третий общегородской субботник. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Каждый может принять участие в улучшении городской среды. Уборка запланирована на следующих локациях:
Зелёная зона по ул. Сельских строителей от д. 4ж до Вознесенского сквера;
Ул. Интернациональная, территория в обе стороны от д. 19 до д. 22 по ул. Бирюзова;
Проход с ул. Тимуровцев через ручей Быстрец до ул. Боголюбова;
Пос. Строитель, от церкви до дорожного знака Реткино;
Ул. Полевая, от д. 75 в сторону ж/д переезда и автотранспортного техникума;
Ул. Чапаева, д. 62;
Зелёная зона ул. Татарская, от д. 17 до Горбатого моста;
Зелёная зона в районе домов ул. Стройкова, 4/62, 18, 20, ул. Пушкина, д. 38, ул. Дзержинского, 62 кор. 1;
Ул. Первомайская, около д. 58;
Ул. Порядок, 18 (сквер за префектурой).