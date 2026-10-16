Не тот парень: Трамп обрушился на Зеленского после ударов по НПЗ

Президент США Дональд Трамп осудил возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки просьбам Вашингтона. В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что такие атаки способствуют росту мировых цен на нефть.

«Что ж, я считаю, что это безобразие. Есть множество других целей», — сказал американский лидер.

Напомним, утром 15 октября ВСУ атаковали нефтезавод в Рязани.

Атака БПЛА на Рязань 15 октября: что известно, правила поведения

Трамп признал, что договариваться с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он выразил уверенность, что конфликт удастся урегулировать, но допустил, что это произойдёт без участия Зеленского.

Трамп раскритиковал удары по нефтеперерабатывающим заводам

Американский президент связал атаки на российскую нефтепереработку с ситуацией на мировом энергетическом рынке. По его мнению, возобновление ударов приводит к росту цен на нефть.

Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали БПЛА для атаки на Рязань 15 октября

15 октября Владимир Зеленский объявил о продолжении атак на российские НПЗ. Он объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает энергетическую паузу.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил о готовности ответить на удары по российским энергетическим и логистическим объектам.

«Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело»

Трамп предположил, что оба президента заинтересованы в завершении конфликта, но переговоры осложняет личная неприязнь между ними.

«Думаю, на самом деле они оба хотели бы положить этому конец, но мне кажется, что с Зеленским договариваться труднее, чем с Путиным», — заявил глава Белого дома.

Зеленский всех обманул? Названа неожиданная версия отключение Starlink на Украине

Отдельно американский лидер высказался о перспективах дальнейшего взаимодействия с украинским президентом.