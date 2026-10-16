Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка
Политика

Не тот парень: Трамп обрушился на Зеленского после ударов по НПЗ

Алексей Самохин
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Президент США Дональд Трамп осудил возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки просьбам Вашингтона. В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что такие атаки способствуют росту мировых цен на нефть.

«Что ж, я считаю, что это безобразие. Есть множество других целей», — сказал американский лидер.

Напомним, утром 15 октября ВСУ атаковали нефтезавод в Рязани. 

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Трамп признал, что договариваться с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он выразил уверенность, что конфликт удастся урегулировать, но допустил, что это произойдёт без участия Зеленского.

Трамп раскритиковал удары по нефтеперерабатывающим заводам

Американский президент связал атаки на российскую нефтепереработку с ситуацией на мировом энергетическом рынке. По его мнению, возобновление ударов приводит к росту цен на нефть.

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15 октября Владимир Зеленский объявил о продолжении атак на российские НПЗ. Он объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает энергетическую паузу.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил о готовности ответить на удары по российским энергетическим и логистическим объектам.

«Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело»

Трамп предположил, что оба президента заинтересованы в завершении конфликта, но переговоры осложняет личная неприязнь между ними.

«Думаю, на самом деле они оба хотели бы положить этому конец, но мне кажется, что с Зеленским договариваться труднее, чем с Путиным», — заявил глава Белого дома.

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Отдельно американский лидер высказался о перспективах дальнейшего взаимодействия с украинским президентом.

«Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело», — подчеркнул Трамп.

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