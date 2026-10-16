Психолог объяснила, признаком какой проблемы является разговор водителя с машиной

Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров» Ольга Уманова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему водители нередко разговаривают со своим автомобилем. По словам специалиста, это не признак психического отклонения, а способ психики справляться со стрессом.

Мозг человека эволюционно настроен на поиск социальных контактов, поэтому, когда машина реагирует на действия водителя — заводится, тормозит или «капризничает» на морозе, — психика автоматически наделяет её субъектностью.

«Эволюционно наш мозг заточен на поиск социальных контактов и взаимодействие с себе подобными. Когда мы подолгу взаимодействуем с объектом, который реагирует на наши действия, психика автоматически присваивает ему субъектность», — пояснила Уманова.

Так автомобиль из простого инструмента превращается в условного «партнёра» по вождению. Проговаривание вслух помогает структурировать внимание и сбросить напряжение. При этом машина становится безопасным «контейнером» для эмоций: выразить раздражение на неодушевлённый предмет психологически проще, чем сорваться на людях.

Важный критерий нормы — сохранность критики. Человек понимает, что перед ним набор металла и пластика, и обращается к машине условно.

«В норме человек осознаёт, что перед ним набор металла и пластика, и обращается к машине условно», — подчеркнула психолог.

Поводом для беспокойства могут стать утрата критики, бредовые идеи или галлюцинации — например, если водитель искренне верит, что машина «мстит», или слышит ответные голоса. А если человек уговаривает авто проехать лужу или хвалит за мягкий ход, с его психикой всё в порядке: мозг просто ищет нестандартные способы снять напряжение.