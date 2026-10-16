Mash: Лидия Федосеева-Шукшина не понимает, что находится в больнице

Лидия Федосеева-Шукшина не понимает, что находится в больнице. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, но стабильное.

По данным Mash, 88-летняя актриса по-прежнему в реанимации и получает кислород через носовые канюли. Сердце бьётся нерегулярно.

Она плохо слышит, у неё ухудшились память и внимание. Где она и какое сейчас время, актриса не понимает, но помнит, кто она, как её зовут и сколько ей лет.

Шукшина попала в больницу 14 октября. По данным Mash, у актрисы в течение недели усиливались одышка и отёки. Когда дома она начала задыхаться и перестала самостоятельно ходить, за помощью обратились по номеру 112.