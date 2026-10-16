Рязанские медики получили медали «За милосердие и помощь»

Главный врач Рязанской ОКБ Надежда Кирюхина и заведующая гастроэнтерологическим отделением Любовь Карпова награждены медалями «За милосердие и помощь». Об этом сообщает страница клиники ВКонтакте.
Награды вручил президент Рязанского Фонда «Служу Отечеству» Александр Мирзоян.
«Для нас это не просто знак отличия, это подтверждение того, что наш ежедневный труд, забота о пациентах и стремление помочь каждому — важны, — говорится в сообщении. — Спасибо Фонду за такую высокую оценку! Мы продолжим работать с полной отдачей, ведь милосердие — это основа нашей профессии».