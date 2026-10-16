Фото предоставлено организаторами фестиваля.
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Организаторы фестиваля «Зеркало сцены – 2026» пообещали удивить рязанцев

Алексей Самохин
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Театральный фестиваль «Зеркало сцены» пройдёт в Рязани в двенадцатый раз. Тема: единство. Для зрителей приготовили сюрпризы. Об этом сообщили организаторы. 

Указом Президента России Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Для театрального сообщества он ещё и юбилейный: Союз театральных деятелей отмечает 150-летие широко, торжественно и в трудах.

В состав жюри фестиваля-премии «Зеркало сцены – 2026» вошли:

Марина Гайкович – музыковед, музыкальный критик, начальник литературно-издательского отдела Большого театра России, заведующая отделом культуры «Независимой газеты», кандидат искусствоведения.

Олеся Кренская – театровед, театральный критик, член жюри российских и международных театральных фестивалей, заместитель директора петербургского Karlsson Haus.

Виктор Никоненко – сценограф, режиссёр-постановщик Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова, художник-постановщик театра и кино, многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженный художник Российской Федерации.

Церемония вручения наград будет посвящена единству театрального сообщества и публики.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Есть сила? Будут и подвиги. Лейтмотив церемонии – поиск героя. Какой он, герой нашего времени? А героиня? Какие испытания приготовила им судьба? На кого мы опираемся и равняемся, с кого берём пример, о ком мечтаем?

Специальный гость – Иван Замотаев & Замотаев Бэнд. У Замотаева музыка и театр неразлучны. Коллектив не просто исполняет песни, а на глазах у публики создаёт музыкальный спектакль, с драматургией, юмором и харизмой. Каждая песня – монолог артиста с оркестром. Иван Замотаев – актёр театра и кино, победитель шоу «Три аккорда» на Первом канале. Он не отрабатывает программу, а честно разговаривает со зрителями. Коллектив много гастролирует и часто бывает в федеральном эфире, например в «Квартирнике у Маргулиса».

«Зеркало сцены» – это фестиваль, конкурс, премия и праздник. За семь дней эксперты и зрители побывают во всех профессиональных театрах города и посмотрят десять спектаклей, чтобы понять, чем сегодня живёт и дышит Рязань.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

В рамках конкурса представлены спектакли:

Рязанский театр драмы – «Сахарный ребёнок» и «Агамемнон».

Рязанский театр юного зрителя – «Вам и не снилось» и «Пугачёв».

Рязанский театр кукол – «Юра» и «Жизель».

Рязанский музыкальный театр – «Летучая мышь», «Есенин. Легенда обо мне» и «Обыкновенное чудо».

Рязанский театр балета покажет вне конкурса балет «Кармен-сюита».

Церемония вручения наград пройдёт 20 октября. Начало в 19:00, большая сцена Рязанского театра драмы.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Профессиональные номинации (14):

  • «Лучшая работа режиссёра»
  • «Лучшая работа художника-постановщика»
  • «Лучшая работа балетмейстера/хореографа»
  • «Лучшая работа художника по костюмам»
  • «Лучшая работа художника по свету»
  • «Лучшее музыкальное оформление» / «Лучшая работа композитора»
  • «Лучшая женская роль»
  • «Лучшая мужская роль»
  • «Лучшая роль второго плана»
  • «Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории»
  • «Лучший молодой актёр» / «Лучшая молодая актриса»
  • «Лучший спектакль большой формы»
  • «Лучший спектакль малой формы»
  • «Лучший спектакль для детей»

Специальные номинации (8):

  • «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»
  • «Премия жюри» (4 премии)
  • «Приз молодёжного жюри» (определяет молодёжное жюри)
  • «За поддержку театрального искусства Рязанской области»
  • «Мастер»

«Чем удивлять будете?» – главный вопрос в творческой среде. Отвечаем.

Впервые в «Зеркале сцены» участвует Рязанский театр балета: жюри и зрители увидят «Кармен-сюиту».

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Впервые фестивальные показы оценит не только профессиональное жюри, но и молодёжное. Организаторы ласково зовут ребят «пушкинистами»: все четверо – обладатели Пушкинской карты, а это сегодня заметная часть театральной аудитории. Чего она хочет от театра? О чём мечтает, чем горит? Узнаем на церемонии 20 октября в Рязанском театре драмы: ребята сами вручат специальную премию от молодёжного жюри.

Музыкальный гость церемонии – Иван Замотаев & Замотаев Бэнд. Актёр и композитор. Он служил в Театре Стаса Намина, играл в «Другом театре», в спектаклях «Квартета И» и проекта «Учёная обезьяна», в театре «Мастерская» и Театре Российской армии, был занят в спектаклях театра «Русская песня». Широкая публика узнала Ивана благодаря шоу «Три аккорда». Его песни берут лучшее из всех жанров, от фолка до кантри, и прочно обосновались на радио «Шансон». Что, в общем, верно: народная любовь, широкая душа, блестящее владение формой. Будет и рок-н-ролл, и танго, и, конечно, харизма.

Возрастное ограничение: 16+.

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