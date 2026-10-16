На пожаре в Скопинском округе погиб неустановленный мужчина

Пожар, во время которого погиб человек, произошёл в селе Вослебово Скопинского округа. Об этом сообщается в сводке ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило 15 октября в 16:49. На место выезжали и принимали участие в тушении 8 человек, 3 единицы техники.

На пожаре погиб мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.

Жилой дом повреждён огнём по всей площади — 60 квадратных метров.

Другие подробности трагического происшествия в сводке не раскрываются.