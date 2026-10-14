В Геленджике начались съемки мелодрамы «Черешневый сад» с Лянкой Грыу и Еленой Ксенофонтовой

В курортном Геленджике стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Черешневый сад» (16+) под руководством режиссера Александра Амирова. Главную роль кондитера Татьяны исполнила Лянка Грыу. Её экранным супругом Никитой стал Пётр Романов, а взрослеющую дочь Катю сыграла Александрина Олексюк. Роль матери главной героини — Ларисы — досталась Елене Ксенофонтовой. Фермера Андрея, владельца черешневого сада, воплотил Иван Зайцев. Также в проекте заняты Михаил Горевой и другие известные артисты.

По сюжету, жизнь Татьяны кажется идеальной: рядом любимый муж и взрослеющая дочь. Но всё рушится в один миг — Никита внезапно исчезает, неизвестные требуют выкуп, а героиня остается без квартиры и средств к существованию. Вместе с дочерью она вынуждена вернуться в приморский городок, в дом матери, с которой давно не может найти общий язык.

Рядом с домом находится семейный черешневый сад, который восстановил местный фермер Андрей. Вынужденное соседство начинается с конфликтов, но вскоре герои объединяются для производства варенья и борьбы за сад. Однако прошлое не отпускает Татьяну: исчезновение мужа связано с тайнами, которые угрожают ей и её близким. Возвращение на малую родину становится для героини шансом спасти семью, помириться с матерью и дочерью и начать жизнь заново.

Александр Амиров рассказал о творческих ориентирах проекта. По его словам, фильм должен уносить зрителя в яркий, солнечный, романтический мир небольшого городка на морском побережье, где на склонах гор спеют сочные плоды, а на диких пляжах купаются влюбленные пары.

«Наши ориентиры, с одной стороны, советская романтическая классика: «Весна на Заречной улице», «Девчата», даже, может быть, «Жестокий романс». А с другой — довольно изощренные визуальные решения с реверансами в сторону Бертолуччи и Соррентино», — поделился режиссер.

Он также отметил, что для него это уже шестая экспедиция в карьере, но впервые он работает в Краснодарском крае. «Меня очень радует профессиональный настрой наших коллег в Черноморской киностудии», — добавил Амиров.

Съемки сериала пройдут в Геленджике, Новороссийске и Москве. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе СМОТРИМ, а телевизионная премьера запланирована в эфире канала «Россия».