ФНС начала ликвидацию прибыльной компании Нурлана Сабурова

Федеральная налоговая служба запустила процедуру исключения ООО «Сабр Продакшн», принадлежащего комику Нурлану Сабурову, из реестра юридических лиц. По данным SHOT, соответствующая процедура началась 12 октября.

34-летний стендап-комик зарегистрировал компанию в апреле прошлого года. Она занималась производством видеоконтента, а сам Сабуров выступал единственным учредителем. За 2025 год фирма получила 16 млн рублей выручки, из которых 14 млн рублей составила прибыль.

ООО «Сабр Продакшн» появилось примерно за три недели до задержания артиста в аэропорту Шереметьево. Тогда у него возникли проблемы с миграционным законодательством. В начале февраля 2026 года Сабурова снова задержали в аэропорту, после чего ему запретили въезд в Россию на 50 лет.

Сейчас комик живёт в Казахстане и продолжает выступать с концертами. В России он продал элитный внедорожник за 10 млн рублей, сообщает SHOT. При этом загородный дом Сабурова с участком площадью 1285 квадратных метров в подмосковной Истре остался в его собственности. По оценке канала, стоимость недвижимости составляет около 115 млн рублей.