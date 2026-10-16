Избитый мужчина отказался от помощи медиков и умер через день за столом

В Мариинске (Кузбасс) суд вынес приговор 53‑летнему мужчине, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, который повлёк смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области.

Трагедия разыгралась 27 февраля 2026 года в одном из домов на улице Новосёлов: трое мужчин выпивали, и из‑за ссоры одного из них с сожительницей двое других набросились на третьего. Они били его руками, ногами и частью сломанного стула.

После избиения мужчины вызвали скорую. Пострадавший, будучи в сильном алкогольном опьянении, настаивал, что просто упал, и отмахивался от врачей. Он уверял, что чувствует себя нормально, категорически отказался от госпитализации и подписал нужные документы. Полиция опросила присутствующих и уехала.

Следующие дни участники застолья продолжали пить. Но уже на второй день состояние избитого резко ухудшилось. В ночь с 1 на 2 марта он умер. Позже экспертиза установила: причиной смерти стала закрытая черепно‑мозговая травма с тяжёлыми повреждениями мозга.

В суде мужчина признал вину. Суд подтвердил его причастность и учёл совокупность доказательств. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц с применением предмета в качестве оружия, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание — 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело в отношении второго соучастника выделили в отдельное производство — оно пока находится на стадии предварительного расследования.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.