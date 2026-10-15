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Новости России

Концерт Ларисы Долиной в Москве отменили

Алексей Самохин
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Выступление Ларисы Долиной в московском Lюstra Bar полностью отменили. Новую дату концерта назначать не стали, а других выступлений певицы в этом заведении до конца 2026 года не ожидается. Об этом «Абзацу» сообщила представитель площадки.

В баре подтвердили отмену мероприятия, но объяснять её причины не стали.

«Вчера отменился концерт, к сожалению. Именно отменился, не перенесли. Почему, не подскажу, к сожалению», — рассказала сотрудница заведения.

По её словам, альтернативную дату выступления пока не рассматривают. Информацию о концерте убрали с сайтов, где ранее публиковали афиши и продавали билеты.

Изначально выступление Долиной анонсировали на выходной день в 20:00. Позже сведения о мероприятии исчезли с официальных ресурсов Lюstra Bar и сайтов билетных операторов.

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