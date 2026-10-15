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Спорт

Александра Игнатова (Трусова) получила приглашение на этап Гран-при в Китае

Алексей Самохин
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова), примет участие в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Китае. Приглашение на турнир получил и российский фигурист Евгений Семененко. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Соревнования пройдут в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.

22-летняя Александра Игнатова родилась в Рязани. Она завоевала серебро Олимпийских игр 2022 года, бронзу чемпионата мира 2021 года, а также серебряную и бронзовую медали чемпионатов Европы.

В 2026 году спортсменка вернулась на соревнования после рождения ребёнка. В нынешнем сезоне Игнатова выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане, а перед этим заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

Евгению Семененко 23 года. В этом сезоне он победил на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии. Фигурист дважды становился чемпионом России, а также завоёвывал серебряную и бронзовую медали национальных первенств.

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