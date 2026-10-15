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Новости России

Россиянам рассказали, какому святому молиться о победе в СВО

Алексей Самохин
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Верующим россиянам следует обращаться с молитвами о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, к святому праведному воину Феодору Ушакову. С таким призывом выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с NEWS.ru.

15 октября Православная церковь чтит память Феодора Ушакова, русского адмирала, прославленного в лике святых. Иванов призвал верующих просить его о мужестве для бойцов, защите их жизней и благополучном возвращении домой.

«В этот день я призываю всех верующих помолиться о наших бойцах, которые защищают Россию в зоне СВО. О тех, кто на передовой, о тех, кто несет службу в тылу, о тех, кто восстанавливается после ранений», — заявил Иванов.

Он добавил, что в день памяти святого в храмах совершают торжественную литургию, во время которой читают тропарь и кондак в его честь.

Если посетить церковь не получается, помолиться можно дома своими словами, пояснил представитель общественного движения.

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