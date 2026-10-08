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Новости России

Конец чумной истории: в Иркутской области раскрыли всю правду громкого скандала

Анастасия Мериакри
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о полном завершении комплекса профилактических мероприятий, связанных со смертью 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока. Экспертная комиссия и специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что причиной гибели девушки стала внебольничная пневмония неустановленной этиологии, а не опасная инфекция.

Инцидент произошел в начале октября в Шелеховской районной больнице. В информационном пространстве активно распространялись неподтвержденные данные о том, что лаборантка якобы разбила колбу с возбудителем чумы. Однако официальное расследование расставило все по местам. Выяснилось, что погибшая была своевременно привита и обладала стойким иммунитетом к патогенам, с которыми работала. Проверки не выявили никаких аварийных ситуаций или нарушений протоколов безопасности при обращении с микроорганизмами в стенах института.

Для исключения любых рисков в медицинском учреждении вводился временный карантин с приостановкой работы лаборатории и приемом пациентов. Под медицинское наблюдение были взяты около двухсот человек, контактировавших с умершей. На сегодняшний день этот мониторинг успешно завершен: ни у одного из них не выявлено нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией.

Кроме того, в ходе масштабной проверки было проведено почти 5 тысяч лабораторных исследований, которые не обнаружили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Всемирная организация здравоохранения также публично подтвердила отсутствие каких-либо рисков для здоровья населения региона. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелехове полностью стабилизирована.

Подводя итоги, Игорь Кобзев выразил благодарность всем службам, работавшим в условиях беспрецедентного информационного давления. Губернатор отдельно отметил слаженные и круглосуточные действия специалистов Роспотребнадзора, лично главного санитарного врача РФ Анны Поповой, федерального и регионального министерств здравоо aхранения, врачей Иркутска и Шелехова, а также сотрудников правоохранительных органов. «Это было испытание, но мы его прошли достойно», — резюмировал глава региона.

Первоначальные слухи о возможной вспышке чумы вызвали широкий резонанс не только в России, но и за рубежом: о ситуации официально заявило посольство США, взяв ее под наблюдение. Внутри страны панические настроения спровоцировали ажиотажный спрос на специфические товары. За одну неделю продажи масок чумного доктора подскочили более чем на 500%, при этом стоимость изделий варьируется от 400 рублей за простые модели до 18,5 тысячи рублей за эксклюзивные.

Параллельно книжные ритейлеры зафиксировали рост продаж романа Альбера Камю «Чума» на 86% по сравнению с аналогичным периодом “2025 года”. Наибольший спрос на произведение наблюдался в Москве и Московской области, за которыми следуют Челябинская, Воронежская и Иркутская области, а также Красноярский край.

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