Фото: Сбер
Экономика и бизнес

Рязанская компания «Квантрон Групп» получила технологическую премию за разработку с ИИ

Алексей Самохин
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Рязанская компания «Квантрон Групп» стала победителем Технологической премии Московского стартап-саммита в номинации «Лучшее решение с AI». Награду вручили за разработку платформы на основе физического искусственного интеллекта, которая помогает роботам и промышленному оборудованию самостоятельно распознавать объекты, выявлять дефекты и контролировать производственные процессы.

Премию организовали правительство Москвы и Сбер. В этом году участники подали около двух тысяч заявок из 76 регионов России. Самой популярной стала номинация «Лучшее решение с AI»: на неё пришлось почти 70% всех проектов.

Платформа «Квантрон Групп» использует технологию Physical AI. Она позволяет роботам воспринимать окружающую обстановку, принимать решения и выполнять практические задачи на производстве.

Система объединяет управление роботами, контроль качества и отслеживание движения продукции. С её помощью можно обнаруживать дефекты, проверять маркировку, в том числе коды «Честного знака», и контролировать путь каждого изделия на предприятии.

Один из главных элементов платформы — собственная смарт-камера со встроенным вычислителем. Она обрабатывает изображения непосредственно на месте, помогает роботу ориентироваться в окружающей среде и проверяет результат его работы.

Сейчас для ускорения вычислений компания использует программируемую микросхему. В дальнейшем разработчики планируют создать собственный специализированный ИИ-чип, который повысит скорость и энергоэффективность камер и роботов.

По замыслу создателей, платформа должна не просто автоматизировать отдельные операции. Она позволит оборудованию адаптироваться к изменениям на производстве, сокращать количество брака и делать движение продукции более прозрачным.

Руководитель «Квантрон Групп» Максим Шадрин назвал награду признанием проделанной командой работы. По его словам, компания намерена развивать отечественные технологии роботизации и создавать решения, которые смогут использовать предприятия разных отраслей.

«Разработка собственного ИИ-чипа — это следующий логичный шаг, который позволит нам сделать такие решения доступными и массовыми, а значит, укрепить технологический суверенитет страны в сфере промышленного искусственного интеллекта», — заявил Шадрин.

Управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирина Амирова подчеркнула, что для развития стартапов важны не только инвестиции, но и доступ к инфраструктуре, экспертной поддержке, платформам искусственного интеллекта и потенциальным рынкам.

По её словам, внедрение ИИ в реальные производственные процессы помогает предприятиям обновлять технологии и повышать конкурентоспособность. Поддержка перспективных команд, добавила Амирова, способствует долгосрочному экономическому росту.

«Для Сбера важно давать таким проектам не только финансирование, но и инфраструктуру, экспертизу, доступ к AI-платформам и рынкам. Наша цель — чтобы команды не тратили время на отчёты и таблицы, а направляли энергию туда, где она действительно нужна, — на развитие продукта, привлечение клиентов и рост», — отметила Амирова. 

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