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Политика

Сенатор Перминов ответил на заявление Зеленского о новых ударах по НПЗ

Алексей Самохин
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Украинские войска продолжали атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на заявления об энергетическом перемирии. Россия ответит на эти действия, доведя цели специальной военной операции до завершения, заявил сенатор Дмитрий Перминов в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен возобновить удары по российским НПЗ. По словам Перминова, фактически атаки и не прекращались.

«Никакого прекращения атак на российские НПЗ не было. Мы видим, что атаки как шли, так и идут», — отметил сенатор.

Он добавил, что Зеленский после этого обратился к европейским странам с просьбами о дополнительном вооружении. Перминов подчеркнул, что Москва продолжит отвечать на подобные действия, добиваясь выполнения всех целей СВО.

Зеленский утверждал, что Украина выдержала трехдневную паузу в атаках на нефтеперерабатывающие заводы. Однако 14 октября вице-премьер России Александр Новак сообщил об ударах ВСУ по двум предприятиям в Саратовской и Рязанской областях. Сегодня рано утром был атакован нефтезавод в Рязани.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Россией и Украиной. По его словам, стороны согласились прекратить взаимные удары по нефтеперерабатывающим заводам. Президент России Владимир Путин официально не подтверждал наличие такой договоренности. Зеленский, в свою очередь, заявил, что объявленное перемирие стало для него новостью, но выразил готовность прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру при условии аналогичных действий со стороны России.

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