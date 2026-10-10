В Шацком районе устранили нарушения при хранении бытовых отходов

Прокуратура Рязанской области провела проверку соблюдения требований законодательства при обращении с отходами в Шацком районе. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на территории временного хранения твердых бытовых отходов допускались серьезные нарушения: помимо обычного мусора, там складировали крупногабаритные предметы, остатки ремонта жилых помещений и другие виды отходов, не предназначенные для этой площадки.

По факту выявленных нарушений прокуратура Рязанской области внесла в адрес администрации Шацкого муниципалитета представление. Документ был рассмотрен и удовлетворен. Чиновники признали факт ненадлежащего содержания территории и обязались исправить ситуацию.

Спустя время все выявленные недостатки были устранены. Площадка временного хранения ТБО приведена в соответствие с санитарными и экологическими требованиями, а территория очищена от постороннего мусора.