Матери бойца СВО из Рыбного предложили временное жилье после пожара

Глава Рыбновского муниципального округа Елена Минкова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась семья Юлии Касимовской. Её сын, участвующий в специальной военной операции и находящийся в зоне боевых действий, числится пропавшим без вести. Дом семьи был повреждён пожаром.

9 октября в доме женщины на улице Интернациональной в городе Рыбное вспыхнул пожар. Эта новость вызвала широкий резонанс среди жителей города и представителей местных властей.

Юлия Касимовская обратилась в администрацию округа, где ей предложили два варианта временного размещения в жилом маневренном фонде. Семья Касимовских сейчас выбирает наиболее подходящий вариант.

Сотрудники администрации также разъяснили процедуру получения материальной помощи для граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Вопрос о предоставлении финансовой поддержки рассматривается профильными органами в соответствии с законодательством.

Особое внимание было уделено эмоциональному состоянию матери участника СВО. Чтобы помочь ей восстановиться после пережитого стресса, предложили пройти курс реабилитации в центре «Сосновый бор».

Елена Минкова заверила, что поддержка семьи Касимовских находится под пристальным вниманием руководства округа. «Окажем им всю необходимую помощь», — подчеркнула глава муниципалитета.